В параде российского студенчества поучаствовали 7 тыс. воронежцев

Праздник в 2018 году подготовил Воронежский технический университет.

В Воронеже прошло самое массовое посвящение в студенты. В Центральном парке около 7 тыс. первокурсников приняли участие в параде российского студенчества из 11 вузов. Каждый участник пришёл с символикой своего учебного заведения.

Зрителей ждал концерт с песнями и танцами творческих коллективов воронежских вузов. Парад российского студенчества во многих регионах стал традицией и прошел в 17 раз. В Воронеже праздник проводят третий год.

Организатор парада меняется каждый раз. В этом году праздник подготовил Воронежский государственный технический университет, который стал победителем во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов среди вузов.

— На самом деле всё, что делается в этой жизни нами, делается только для вас. Вы наше будущее, будущее нашей страны. Делаете всё возможное ради того, чтобы мы вами гордились, — отметил ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный.

— В Воронеже парад проводится третий год. В этом году организацией занимается Воронежский государственный технический университет. Потому что благодаря гранту от «Росмолодёжи», который мы выиграли, у нас была возможность красиво организовать мероприятие для всего Воронежа, — пояснила куратор волонтёрского корпуса Всероссийского парада студенчества Дарья Черкашина.

Кульминацией парада стал телемост с Москвой. В нём приняли участие более 40 городов. Таким образом, во Всероссийском параде поучаствовали 350 тыс. человек. Завершился праздник произнесением торжественной клятвы российского студента.