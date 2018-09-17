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В параде российского студенчества поучаствовали 7 тыс. воронежцев
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В параде российского студенчества поучаствовали 7 тыс. воронежцев 

Вести Воронеж 17 сентября 2018
Фото: Вести Воронеж
Праздник в 2018 году подготовил Воронежский технический университет.
В Воронеже прошло самое массовое посвящение в студенты. В Центральном парке около 7 тыс. первокурсников приняли участие в параде российского студенчества из 11 вузов. Каждый участник пришёл с символикой своего учебного заведения.
Зрителей ждал концерт с песнями и танцами творческих коллективов воронежских вузов. Парад российского студенчества во многих регионах стал традицией и прошел в 17 раз. В Воронеже праздник проводят третий год.
Организатор парада меняется каждый раз. В этом году праздник подготовил Воронежский государственный технический университет, который стал победителем во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов среди вузов.
— На самом деле всё, что делается в этой жизни нами, делается только для вас. Вы наше будущее, будущее нашей страны. Делаете всё возможное ради того, чтобы мы вами гордились, — отметил ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный.
— В Воронеже парад проводится третий год. В этом году организацией занимается Воронежский государственный технический университет. Потому что благодаря гранту от «Росмолодёжи», который мы выиграли, у нас была возможность красиво организовать мероприятие для всего Воронежа, — пояснила куратор волонтёрского корпуса Всероссийского парада студенчества Дарья Черкашина.
Кульминацией парада стал телемост с Москвой. В нём приняли участие более 40 городов. Таким образом, во Всероссийском параде поучаствовали 350 тыс. человек. Завершился праздник произнесением торжественной клятвы российского студента.
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