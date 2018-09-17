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В Омские вузы поступило около 17 тыс. первокурсников
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В Омские вузы поступило около 17 тыс. первокурсников 

Rambler News Service 17 сентября 2018
В рамках приемной кампании 2018 году в Омские вузы поступило 16,8 тыс. студентов-первокурсников, пишет Gorod55.ru со ссылкой на министерство образования Омской области.
Из них более 10,3 тыс. получат степень бакалавра, более 2,8 тыс. — степень магистра, также более 3,6 тыс. человек поступили на программы магистратуры.
Около 14% новых студентов являются гражданами Казахстана. Самым популярным направлением стали инженерное дело и технологические науки, отмечает издание.
Ранее сегодня Karelinform.ru сообщал, что более двух тыс. первокурсников поступили в Петрозаводский государственный университет.
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