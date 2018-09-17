В Омские вузы поступило около 17 тыс. первокурсников

В рамках приемной кампании 2018 году в Омские вузы поступило 16,8 тыс. студентов-первокурсников, пишет Gorod55.ru со ссылкой на министерство образования Омской области.

Из них более 10,3 тыс. получат степень бакалавра, более 2,8 тыс. — степень магистра, также более 3,6 тыс. человек поступили на программы магистратуры.

Около 14% новых студентов являются гражданами Казахстана. Самым популярным направлением стали инженерное дело и технологические науки, отмечает издание.

Ранее сегодня Karelinform.ru сообщал, что более двух тыс. первокурсников поступили в Петрозаводский государственный университет.