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Глеб Никитин: «Нижегородская область будет развивать международное сотрудничество в образовании»
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Глеб Никитин: «Нижегородская область будет развивать международное сотрудничество в образовании» 

Нижегородская правда 17 сентября 2018
Фото: Нижегородская правда
Фото: НПГлеб Никитин: «Нижегородская область будет развивать международное сотрудничество в образовании»Меморандум о сотрудничестве подписан в Китайской народной республике между Университетом Сянтань и Княгининским университетом (Нижегородским государственным инженерно-экономический университетом).
«Установление связей с одним из крупнейших учебных заведений КНР — новый этап в развитии Княгининского университета», — отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин. «Китай сегодня — один из мировых лидеров в сфере технологического развития и важнейший экономический партнер России. Навыки, полученные в ходе таких стажировок, помогут нашим ребятам увереннее чувствовать себя на рынке труда. Обязательно будем продолжать развитие международного сотрудничества в образовании», — подчеркнул глава региона.
Первоочередной задачей предстоящего сотрудничества станет обучение студентов и прохождение стажировок преподавателей Княгининского университета в Университете Сянтань. Уже разработаны краткосрочные программы совместных академических исследований.
Соглашением предполагается укрепление материально-технической базы Княгининского университета — поставка современного лабораторного оборудования для проведения практических занятий у студентов, переподготовки специалистов и преподавателей. Партнеры из Университета Сянтань также рассматривают возможность инвестиций в строительство нового учебного здания Княгининского университета.
Как отметил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, данное соглашение будет способствовать эффективному развитию Княгининского университета: «Подписание соглашения с китайским вузом Xiangtan University в полной мере отвечает задачам национального проекта „Образование“ и Стратегии развития Нижегородской области в части расширения международного сотрудничества и экспорта российского образования».
Также в рамках поездки в КНР представители Княгининского университета приняли участие в работе форума ректоров вузов-партнеров, на котором обсуждались приоритетные задачи высшего образования, в том числе, интернационализация образования, инновации в образовании, цели, стратегии и методы развития высшего образования. Участие в форуме способствовало расширению международных связей в сфере образования. Новым потенциальным партнерам уже отправлены письма с приглашением принять участие в международной научно-практической конференции на площадке Княгининского университета, которая пройдет с 27 сентября по 1 октября 2018 года, а также проект соглашения о взаимном сотрудничестве.
Отметим, университет Сянтань входит в топ-10 лучших вузов КНР. В этом году вуз отмечает 60-летний юбилей.
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