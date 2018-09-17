Глеб Никитин: «Нижегородская область будет развивать международное сотрудничество в образовании»

«Установление связей с одним из крупнейших учебных заведений КНР — новый этап в развитии Княгининского университета», — отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин. «Китай сегодня — один из мировых лидеров в сфере технологического развития и важнейший экономический партнер России . Навыки, полученные в ходе таких стажировок, помогут нашим ребятам увереннее чувствовать себя на рынке труда. Обязательно будем продолжать развитие международного сотрудничества в образовании», — подчеркнул глава региона.

Первоочередной задачей предстоящего сотрудничества станет обучение студентов и прохождение стажировок преподавателей Княгининского университета в Университете Сянтань. Уже разработаны краткосрочные программы совместных академических исследований.

Соглашением предполагается укрепление материально-технической базы Княгининского университета — поставка современного лабораторного оборудования для проведения практических занятий у студентов, переподготовки специалистов и преподавателей. Партнеры из Университета Сянтань также рассматривают возможность инвестиций в строительство нового учебного здания Княгининского университета.

Как отметил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин , данное соглашение будет способствовать эффективному развитию Княгининского университета: «Подписание соглашения с китайским вузом Xiangtan University в полной мере отвечает задачам национального проекта „Образование“ и Стратегии развития Нижегородской области в части расширения международного сотрудничества и экспорта российского образования».

Также в рамках поездки в КНР представители Княгининского университета приняли участие в работе форума ректоров вузов-партнеров, на котором обсуждались приоритетные задачи высшего образования, в том числе, интернационализация образования, инновации в образовании, цели, стратегии и методы развития высшего образования. Участие в форуме способствовало расширению международных связей в сфере образования. Новым потенциальным партнерам уже отправлены письма с приглашением принять участие в международной научно-практической конференции на площадке Княгининского университета, которая пройдет с 27 сентября по 1 октября 2018 года, а также проект соглашения о взаимном сотрудничестве.

Отметим, университет Сянтань входит в топ-10 лучших вузов КНР. В этом году вуз отмечает 60-летний юбилей.