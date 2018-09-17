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На капремонт нижегородских школ требуется больше миллиарда рублей
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На капремонт нижегородских школ требуется больше миллиарда рублей 

В городе N 17 сентября 2018
Фото: В городе N
Более миллиарда рублей требуется на капитальный ремонт нижегородских школ. В текущем году на данные цели было выделено только 13,3 млн рублей. Об этом сообщила директор департамента образования Ирина Тарасова на заседании постоянной комиссии городской думы по социальной политике 17 сентября.
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По ее словам, несмотря на то, что все школы накануне 1 сентября были приняты комиссиями, в том числе МЧС и Роспотребнадзором, проблемы еще остаются. «В первую очередь внимание уделялось системам жизнеобеспечения — ремонту кровли, отоплению и электропроводки, а также противопожарные мероприятия. На подготовку тратят заработанные средства и сами школы. Тем не менее, денег всегда не хватает. На сегодняшний день в городе насчитывается 32 школы, которые можно считать ветхими», — сказала Тарасова.
Председатель постоянной комиссии по социальной политике Василий Пушкин в свою очередь подчеркнул, что необходимо возродить программу по капремонту школ.
«Сумма, которая выделена на 2018 год, вызвала немало вопросов. Два года назад мы уже составили перечень школ, которые нуждаются в срочном ремонте, была выполнена большая работа по проектной документации. К сожалению, 650 млн рублей, которые должны была выделить область на данные работы, пошли на другие цели. Мы приняли решение обратиться к главе Нижнего Новгорода и городской думе, чтобы инициировать вопрос о реанимации этой программы по ремонту образовательных учреждений», — подчеркнул Пушкин.
Напомним, четыре новые школы откроются в Нижегородской области в 2018 году.
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