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Родительское собрание прошло в Воскресной школе
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Родительское собрание прошло в Воскресной школе 

Администрация городского округа Щербинка 17 сентября 2018
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: храмовый комплекс
Родители посетили собрание 15 сентября в Воскресной школе храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Всецарица» и Святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы в городском округе Щербинка.
На мероприятие пришли педагоги и священнослужители. Собрание возглавил настоятель храма и директор школы протоиерей Александр Балглей.
На встрече обсудили важность преподавания предметов:«Ветхий Завет», «Новый Завет», «Богослужение и устройство православного храма», «Основы Закона Божия», «Православное богослужение» и «Агиография». Участники встречи приняли решение начать занятия с Божественной литургии.
В обучение введут Воскресный день для воспитанников старшей группы.
Как сообщили на официальном сайте храмового комплекса, родителей пригласили на курс совместных занятий, состоящий из Богослужения и бесед в школе.
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