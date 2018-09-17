Родительское собрание прошло в Воскресной школе

Фото: храмовый комплекс

Родители посетили собрание 15 сентября в Воскресной школе храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Всецарица» и Святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы в городском округе Щербинка.

На мероприятие пришли педагоги и священнослужители. Собрание возглавил настоятель храма и директор школы протоиерей Александр Балглей.

На встрече обсудили важность преподавания предметов:«Ветхий Завет», «Новый Завет», «Богослужение и устройство православного храма», «Основы Закона Божия», «Православное богослужение» и «Агиография». Участники встречи приняли решение начать занятия с Божественной литургии.

В обучение введут Воскресный день для воспитанников старшей группы.

Как сообщили на официальном сайте храмового комплекса, родителей пригласили на курс совместных занятий, состоящий из Богослужения и бесед в школе.