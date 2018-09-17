Творческая лаборатория международного уровня открылась в школе Вологды

В финале международного проекта «Арт-Лаб» участвует школа № 26 Вологды . Проект создан для совершенствования школьной среды. Его организаторы — Гете-институт в Санкт-Петербурге . Участвовать могут все школы Северо-Запада, а в финал выходят только шесть учреждений. Впервые среди них и вологжане, очный этап стартовал сегодня.

Среди победителей также школы Санкт-Петербурга, Архангельска и других городов. Всего в финале участвуют примерно 300 школьников. В Вологду приехали тьюторы из разных городов России Германии . Задача педагогов — представить совершенно новую модель обучения детей и подростков, когда дети сами становятся авторами внешкольных заданий.

В областной столице участниками проекта стали десятиклассники. 68 учеников самостоятельно выбрали одно из четырех направлений проекта.

Первая группа носит название «Социальное взаимодействие». Это своего рода форум-театр, руководит которым педагог из Санкт-Петербурга. В театральной лаборатории дети сами определяют тему для постановки. Как правило, это какая-то проблема, которая волнует детей больше всего. В течение нескольких дней школьники обсуждают вопрос, решают, каким образом можно изобразить это на сцене, и создают постановку.

Вторая группа — «Другое пространство. Танец». Им руководит тьютор из Великого Новгорода, автор поэтических и пластических перформансов. Участники этой лаборатории также определяют проблему, но рассказывают и ищут выход из нее с помощью хореографии.

Обязательное условие проекта — один из тьюторов должен представлять город, в котором в данный момент работает проект. В Вологде таким педагогом стала архитектор Татьяна Жданова . Она руководит третьей творческой группой — «Архитектурные перемены. Мозаика». Под ее руководством дети отправились на экскурсию по городу, чтобы изучить современное пространство.

После лекций школьники попытаются самостоятельно преобразовать любую часть в здании школы: лестницу, стену, зал. Самостоятельно разработают дизайн и воплотят его в реальность.

Руководитель четвертой группы приехал в Вологду из Германии. Социальный педагог из Дюссельдорфа научит вологодских школьников тейп-арту. Так называется специальная техника, которая меняет пространство с помощью цветного скотча. В этой лаборатории ученики также определят общую тему, выберут пространство и преобразуют его, используя новые знания.

По условиям проекта, дети не должны иметь специальных навыков для выполнения выбранных заданий. Таким образом, лаборатории помогают раскрыть внутренние таланты.

«Все эти техники позволяют выявить новые возможности, раскрыть таланты. Такой образовательный проект позволяет приобрести определенную свободу, но в то же время нести за это ответственность. А значит, мы растим выпускника, который был бы с одной стороны свободной личностью, умел говорить о своих проблемах, а с другой — искал пути их решения и отвечал за свои поступки», — рассказывает директор школы № 26 Лукичева Лариса.

У каждой группы есть неделя для того, чтобы справиться с заданием. В пятницу школьники презентуют свои работы.

Финальные этапы по очереди проходят во всех 6 школах-победительницах. Так, на прошлой неделе тьюторы вернулись из Северодвинска.