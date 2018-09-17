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Ученики школы №2117 приняли участие в олимпиаде «Музеи, парки, усадьбы»
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Ученики школы №2117 приняли участие в олимпиаде «Музеи, парки, усадьбы» 

Администрация городского округа Щербинка + ещё 1 17 сентября 2018
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: школа №2117
Ученики образовательного комплекса «Школа №2117» поучаствовали в олимпиаде «Музеи, парки, усадьбы». Об этом сообщили 15 сентября.
Кроме того, ученики 9 «Е» и 5 «К» посетили Государственный музей-усадьбу «Остафьево».
Мероприятие провели совместно с столичными Департаментами образования и культуры. Задания олимпиады охватили 190 музеев, парков и усадеб.
Как сообщили на официальной странице образовательного учреждения в социальных сетях, каждый участник смог найти для себя интересное место для культурного образования.
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