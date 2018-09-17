Мероприятие на тему дополнительного образования состоится в школе №2122 

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Встречу на тему дополнительного образования проведут 18 сентября в городском округе Щербинка.
Ее цель — повышение конкурентоспособности учеников в современном мире.
Мероприятие пройдет в виде публичной защиты управленческого проекта командой из образовательного комплекса «Школа №2122».
Жителей городского округа пригласили принять участие в тематическом обсуждении.
Как сообщили на официальном сайте учреждения, мероприятие состоится в актовом зале по адресу: улица Авиаторов, дом №9.
Встреча начнется в 18:30. Вход свободный.