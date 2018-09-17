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В саратовской школе искусств произошел пожар. Эвакуированы 20 детей
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В саратовской школе искусств произошел пожар. Эвакуированы 20 детей 

Свободные новости + ещё 1 10 часов назад
Фото: Свободные новости
Около часа назад в саратовской детской школе искусств №8 на улице Огородной произошел пожар. Фотографии с места происшествия прислал ИА «Свободные новости» читатель.
Как сообщили агентству в пресс-службе областного ГУ МЧС, на пульт «01» поступил сигнал о возгорании в актовом зале ДШИ. На вызов реагировали пять пожарных расчетов. Из здания школы эвакуировали тридцать человек, включая двадцать детей. Пожар площадью пять квадратных метров быстро ликвидировали.
По предварительным данным причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. В результате происшествия никто не пострадал.
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