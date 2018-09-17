В школе №1573 прозвучали стихи Заходера

В школе №1573 района Лианозово прошел второй тур конкурса чтецов среди учащихся 1-4 классов, посвященного 100-летию Бориса Заходера , который проводился в рамках «Недели чтения и грамотности».

— На конкурсе выступили победители классных туров. Они читали стихи известного поэта. Интересно было не только читать стихи, но и слушать своих одноклассников, — отметили в школе.

Конкурс помог учащимся воспитать уверенность в своих творческих способностях, стремление к победе. Лучшие из лучших отмечены грамотами. (ск)