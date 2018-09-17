Ещё
В школе №1573 прозвучали стихи Заходера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В школе №1573 прозвучали стихи Заходера 

Управа района Лианозово 17 сентября 2018
Фото: Управа района Лианозово
В школе №1573 района Лианозово прошел второй тур конкурса чтецов среди учащихся 1-4 классов, посвященного 100-летию Бориса Заходера, который проводился в рамках «Недели чтения и грамотности».
— На конкурсе выступили победители классных туров. Они читали стихи известного поэта. Интересно было не только читать стихи, но и слушать своих одноклассников, — отметили в школе.
Конкурс помог учащимся воспитать уверенность в своих творческих способностях, стремление к победе. Лучшие из лучших отмечены грамотами. (ск)
Управа района Лианозово: последние новости
Ученики школы № 1416 Лианозова посетили Музей воды Карусель отремонтировали в Лианозовском парке Креативные подарки на 8 марта научать мастерить в библиотеке Лианозова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20380
«Придется публично отдуваться»: Израиль о сбитом Ил-2021
Раскрыт секрет недоласканных женщин9
Стал известен ответ Путина Нетаньяху639
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна37
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение