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Четыре территории благоустроили в Богородском за счет средств от платных парковок
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Четыре территории благоустроили в Богородском за счет средств от платных парковок 

Официальный сайт управы района Богородское + ещё 1 13 часов назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В этом году на четырех дорогах района Богородское были установлены пешеходные ограждения.
Завершились в Богородском работы по установке пешеходных ограждений. По многочисленным обращениям жителей района все они были размещены на дорогах, расположенных возле образовательных учреждений. Так по адресу: улица Андреево-Забелинская, д. 28 прошли работы возле колледжа автоматизации и индустрии производства №20, а на Бойцовой улице, вл. 25 пешеходные ограждения были смонтированы сразу около двух школ, находящихся друг напротив друга — школа №1349 и №390.
Помимо этого возле двух корпусов школы №1797 «Богородская», расположенных на улице 1-я Гражданская, вл. 95-99 и на Алымове переулке, вл. 15, также совсем недавно были установлены дорожные ограждения.
Стоит отметить, что все работы были выполнены за счет средств, поступивших в бюджет от платных парковок, дорожные объекты обеспечат безопасность, как автомобилистов, так и пешеходов, особенно учащихся школ и колледжа.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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