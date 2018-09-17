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В МАИ школьным учителям рассказали о цифровизации производства
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В МАИ школьным учителям рассказали о цифровизации производства 

Управа района Сокол города Москвы 17 сентября 2018
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В Московском авиационном институте состоялась лекция для учителей школ. Занятие посвятили цифровизации на производстве авиационной и ракетно-космической техники. Мероприятие прошло в рамках программы «Университетские среды для учителей». Об этом сообщается на сайте вуза.
«Во время лекции участники рассмотрели изменения, происходящие в производстве, связанные с активным развитием информационных технологий и робототехники. После лекции они поработали с данными, хранящимися в PDM-системе кафедры», — говорится в сообщении.
Напомним, МАИ находится по адресу Волоколамское шоссе, дом 4. (мю)
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