В Воронеже выросла потребность в репетиторах

Воронежские родители стали чаще нанимать репетиторов для своих детей — спрос на такие услуги за минувший год увеличился на 38%. Такими данными делятся аналитики компании Avito.

Причем больше всего работы у учителей иностранных языков — дополнительные уроки по предмету стали на 36% популярнее, чем годом ранее. Занятия по прочим предметам из образовательных программ школ и вузов стали популярнее у воронежцев на 35%, услуги педагогов по детскому развитию — на 69%.

Также аналитики отмечают, что пик спроса на репетиторов в 2017 году пришёлся на сентябрь. И в этом сезоне ожидается такая же ситуация.

— После продолжительных летних каникул родители школьников обеспокоены тем, чтобы дети «подтянули» знания по отдельным предметам. А выпускники 9-х и 11-х классов заблаговременно начинают подготовку к выпускным экзаменам, — рассказывают аналитики.

В целом по России также наблюдается рост интереса к услугам репетиторов. Чаще всего ищут учителей для дополнительных занятий в Тюмени, Ижевске и Казани — здесь спрос на такие услуги вырос в среднем на 50%.