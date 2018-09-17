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В Воронеже выросла потребность в репетиторах
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В Воронеже выросла потребность в репетиторах 

Вести Воронеж 17 сентября 2018
Фото: Вести Воронеж
Воронежские родители стали чаще нанимать репетиторов для своих детей — спрос на такие услуги за минувший год увеличился на 38%. Такими данными делятся аналитики компании Avito.
Причем больше всего работы у учителей иностранных языков — дополнительные уроки по предмету стали на 36% популярнее, чем годом ранее. Занятия по прочим предметам из образовательных программ школ и вузов стали популярнее у воронежцев на 35%, услуги педагогов по детскому развитию — на 69%.
Также аналитики отмечают, что пик спроса на репетиторов в 2017 году пришёлся на сентябрь. И в этом сезоне ожидается такая же ситуация.
— После продолжительных летних каникул родители школьников обеспокоены тем, чтобы дети «подтянули» знания по отдельным предметам. А выпускники 9-х и 11-х классов заблаговременно начинают подготовку к выпускным экзаменам, — рассказывают аналитики.
В целом по России также наблюдается рост интереса к услугам репетиторов. Чаще всего ищут учителей для дополнительных занятий в Тюмени, Ижевске и Казани — здесь спрос на такие услуги вырос в среднем на 50%.
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