Прокуратура заинтересовалась школой, в которой учитель музыки оскорбляла учеников

Учитель музыки не сдерживала себя в выражениях на уроке музыки в 6 классе.

В Сети появилось видео, на котором учитель города Пушкин оскорбляет на уроке школьников. Женщина называла детей «бедными во всех отношениях», унижала их из-за того, что они обучаются в «бедняцкой школе», а также имеют «узкий умишко». Ролик в Сети опубликовала одна из учениц. Теперь по факту этого инцидента прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку.

Представители школы, а также учитель вызваны в прокуратуру для дачи объяснений по существу,

— сообщается на сайте ведомства.

После проверки прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения. Если будет собрано достаточно оснований, будет решаться вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

На данный момент комментариев от учителя и директора школы не поступало.

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