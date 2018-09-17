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Прокуратура заинтересовалась школой, в которой учитель музыки оскорбляла учеников
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Прокуратура заинтересовалась школой, в которой учитель музыки оскорбляла учеников 

Letidor.ru 17 сентября 2018
Фото: Letidor.ru
Учитель музыки не сдерживала себя в выражениях на уроке музыки в 6 классе.
В Сети появилось видео, на котором учитель города Пушкин оскорбляет на уроке школьников. Женщина называла детей «бедными во всех отношениях», унижала их из-за того, что они обучаются в «бедняцкой школе», а также имеют «узкий умишко». Ролик в Сети опубликовала одна из учениц. Теперь по факту этого инцидента прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку.
Представители школы, а также учитель вызваны в прокуратуру для дачи объяснений по существу,
— сообщается на сайте ведомства.
После проверки прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения. Если будет собрано достаточно оснований, будет решаться вопрос о применении мер прокурорского реагирования.
На данный момент комментариев от учителя и директора школы не поступало.
Фото: shutterstock.com
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