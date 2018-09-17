День знаний: «особенные» студенты обучаются в Азербайджане бесплатно

Азербайджане люди с инвалидностью получили право бесплатно обучаться в вузах страны. Сегодня в республике День знаний. «Особенных» студентов поздравила корреспондент «МИР 24» Нармин Абасова.

Теперь 31-летний Ханоглан Садыгов — студент. Факультет филологии Бакинского государственного университета покорил упорством. Он не видит с 10 лет — последствия травмы. Материал запоминал на слух с помощью смартфона.

«Мечты сбываются, надо только верить, трудиться и молиться богу. Сейчас передо мною цель — окончить вуз на отлично и стать педагогом», — говорит Ханоглан Садыгов.

Четыре года назад Ханоглан пришел в центр реабилитации. Понял, что хочет получить профессию и быть полезным людям. Нашел друзей, научился прикладному искусству.

«До 27 лет я почти ничего не умел. У меня не было друзей. Для меня началась новая полоса жизни», — отметил Ханоглан Садыгов.

В центре реабилитации Ханоглан познакомился с Илахой Исмаиловой. Готовились к экзаменам вместе. Она тоже поступила. Мечтает связать жизнь с искусством.

«Благодаря этому центру поступила в Государственную академию художеств на дизайнерский факультет. Я с детства проявляю интерес к учению, просто мне казалось, что не сумею, не получится», — делится Илаха Исмаилова.

Молодые люди будут учиться бесплатно. В Азербайджане люди с ограниченными возможностями получают образование за счет средств бюджета. В этом году в вузы страны поступили больше 40 тысяч абитуриентов.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ