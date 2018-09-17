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День знаний: «особенные» студенты обучаются в Азербайджане бесплатно
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День знаний: «особенные» студенты обучаются в Азербайджане бесплатно 

Мир24 17 сентября 2018
В Азербайджане люди с инвалидностью получили право бесплатно обучаться в вузах страны. Сегодня в республике День знаний. «Особенных» студентов поздравила корреспондент «МИР 24» Нармин Абасова.
Теперь 31-летний Ханоглан Садыгов — студент. Факультет филологии Бакинского государственного университета покорил упорством. Он не видит с 10 лет — последствия травмы. Материал запоминал на слух с помощью смартфона.
«Мечты сбываются, надо только верить, трудиться и молиться богу. Сейчас передо мною цель — окончить вуз на отлично и стать педагогом», — говорит Ханоглан Садыгов.
Четыре года назад Ханоглан пришел в центр реабилитации. Понял, что хочет получить профессию и быть полезным людям. Нашел друзей, научился прикладному искусству.
«До 27 лет я почти ничего не умел. У меня не было друзей. Для меня началась новая полоса жизни», — отметил Ханоглан Садыгов.
В центре реабилитации Ханоглан познакомился с Илахой Исмаиловой. Готовились к экзаменам вместе. Она тоже поступила. Мечтает связать жизнь с искусством.
«Благодаря этому центру поступила в Государственную академию художеств на дизайнерский факультет. Я с детства проявляю интерес к учению, просто мне казалось, что не сумею, не получится», — делится Илаха Исмаилова.
Молодые люди будут учиться бесплатно. В Азербайджане люди с ограниченными возможностями получают образование за счет средств бюджета. В этом году в вузы страны поступили больше 40 тысяч абитуриентов.
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