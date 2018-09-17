Студентка из ГУУ на Рязанском проспекте будет учить иностранцев русскому языку

Мария Волкова из Государственного университета управления (ГУУ), который расположен на Рязанском проспекте, стала обладательницей стажировки за рубежом. Цель поездки — популяризация русского языка и литературы среди иностранцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы университета. «Ранее Мария завершила интенсивное обучение и прошла все этапы отбора на Международном молодежном образовательном форуме «Евразия». Стажировка будет организована в формате образовательно-просветительской экспедиции», — говорится в источнике. Напомним, что Государственный университет управления находится по адресу Рязанский проспект, 99. (ео)