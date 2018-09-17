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Студентка из ГУУ на Рязанском проспекте будет учить иностранцев русскому языку
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Студентка из ГУУ на Рязанском проспекте будет учить иностранцев русскому языку 

Управа Рязанского района 17 сентября 2018
Фото: Управа Рязанского района
Мария Волкова из Государственного университета управления (ГУУ), который расположен на Рязанском проспекте, стала обладательницей стажировки за рубежом. Цель поездки — популяризация русского языка и литературы среди иностранцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы университета.
«Ранее Мария завершила интенсивное обучение и прошла все этапы отбора на Международном молодежном образовательном форуме «Евразия». Стажировка будет организована в формате образовательно-просветительской экспедиции», — говорится в источнике.
Напомним, что Государственный университет управления находится по адресу Рязанский проспект, 99. (ео)
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