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Школьники из Лефортова узнали подробности авиастроения
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Школьники из Лефортова узнали подробности авиастроения 

Управа района Лефортово 17 сентября 2018
Фото: Управа района Лефортово
Обучающиеся девятого и десятого классов школы № 1228 «Лефортово» приняли участие в работе нового «Технограда» на ВДНХ. Об этом рассказали в администрации учреждения.
— Наши ребята из 9 «В» и 10-го инженерного классов учебного корпуса № 1 посетили «Техноград» на ВДНХ, который недавно был открыт мэром Москвы Сергеем Собяниным. Ребята также побывали на мастер-классах «Современная промышленная пневмоавтоматика» и «Робототехнические материалы в авиастроении», — заявили в администрации.
Там добавили, что школьники оказались довольны своей поездкой. (вт)
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