Школьники из Лефортова узнали подробности авиастроения

Обучающиеся девятого и десятого классов школы № 1228 «Лефортово» приняли участие в работе нового «Технограда» на ВДНХ. Об этом рассказали в администрации учреждения.

— Наши ребята из 9 «В» и 10-го инженерного классов учебного корпуса № 1 посетили «Техноград» на ВДНХ, который недавно был открыт мэром Москвы Сергеем Собяниным . Ребята также побывали на мастер-классах «Современная промышленная пневмоавтоматика» и «Робототехнические материалы в авиастроении», — заявили в администрации.

Там добавили, что школьники оказались довольны своей поездкой. (вт)