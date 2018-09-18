Нижегородцам предлагают поделиться фотографиями любимых учителей

Нижегородцы смогут принять участие в традиционной акции #учитель52 и поздравить своих любимых педагогов с их профессиональным праздником. Об этом сообщает Центр эстетического воспитания детей региона.

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Акция приурочена к предстоящему Дню учителя. Все желающие могут выложить фото или видео с поздравлениями педагогам в социальных сетях. В посте обязательно следует указать номер школы и имя адресата, а также поставить хештэг #учитель52. Лучшие работы будут представлены на областном празднике, посвященном Дню учителя, который пройдет в Центре эстетического воспитания детей Нижегородской области 4 октября.

Напомним, в Нижегородской области не хватает учителей начальных классов.