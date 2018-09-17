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Ребята из школы №2065 посетили интерактивный космический музей
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Ребята из школы №2065 посетили интерактивный космический музей 

Префектура ТиНАО города Москвы 17 сентября 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: официальная страница школы №2065 в социальных сетях
Ученики образовательной площадки Ш-2 школы №2065 поселения Московский посетили 16 сентября музей и познавательно-развлекательный центр.
— Ребята из шестого класса узнали интересные вещи про авиацию и космонавтику. С помощью сотрудников центра они смогли почувствовать себя биологами, инженерами и геодезистами, — сообщила Марина Лебедева, ответственный корпуса за профессиональное образование и ориентацию.
Она добавила, что ученики посетили экскурсию в составе 11 человек и остались в полном восторге от мероприятия. После окончания познавательной встречи дети поделились друг с другом впечатлениями по дороге домой.
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