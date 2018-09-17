Ребята из школы №2065 посетили интерактивный космический музей

Фото: официальная страница школы №2065 в социальных сетях

Ученики образовательной площадки Ш-2 школы №2065 поселения Московский посетили 16 сентября музей и познавательно-развлекательный центр.

— Ребята из шестого класса узнали интересные вещи про авиацию и космонавтику. С помощью сотрудников центра они смогли почувствовать себя биологами, инженерами и геодезистами, — сообщила Марина Лебедева , ответственный корпуса за профессиональное образование и ориентацию.

Она добавила, что ученики посетили экскурсию в составе 11 человек и остались в полном восторге от мероприятия. После окончания познавательной встречи дети поделились друг с другом впечатлениями по дороге домой.