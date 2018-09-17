Глеб Никитин: «Уже в сентябре мы планируем запустить семь учебных программ по формированию бережливого сознания»

фото pixabay.comГлеб Никитин : «Уже в сентябре мы планируем запустить семь учебных программ по формированию бережливого сознания»С начала 2018 года по инициативе Глеба Никитина в регионе реализуется проект «Эффективная губерния», суть которого заключается в повышении производительности труда за счет внедрения бережливых технологий. Проект затрагивает разные сферы: промышленность, здравоохранение, образование, социальную защиту, государственное управление и сельское хозяйство.

На сегодняшний день в проекте принимают участие образовательные учреждения всех уровней — от детских садов до вузов. Всего формирование бережливой среды реализуется в 22 образовательных организациях.

«Уже в сентябре мы планируем запустить семь учебных программ «Фабрика процессов» по формированию бережливого сознания», — отметил Глеб Никитин. По словам главы региона к 1 декабря 2018 года на базе «Нижегородского института развития образования» будет создан Центр по внедрению бережливых технологий в системе образования, основной задачей которого станет обучение и организационно-методическое обеспечение всех участников проекта.

«Наша задача — сделать проект более масштабным, охватить все образовательные организации», — подчеркнул представитель объединенного проектного офиса правительства Нижегородской области и госкорпорации «РОСАТОМ» Сергей Потуга.

По словам директора православной гимназии им. Александра Невского Людмилы Ивановой, «бережливые технологии — это прежде всего развитие бережливого мышления у детей».

«Именно дети, воспитанные в бережливости, потом смогут эффективно работать на крупных предприятиях, в бережливых школах, вузах, поликлиниках, быть хорошими специалистами в любой области», — подчеркнула директор.