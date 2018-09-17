Глеб Никитин: «Уже в сентябре мы планируем запустить семь учебных программ по формированию бережливого сознания» 

фото pixabay.comГлеб Никитин: «Уже в сентябре мы планируем запустить семь учебных программ по формированию бережливого сознания»С начала 2018 года по инициативе Глеба Никитина в регионе реализуется проект «Эффективная губерния», суть которого заключается в повышении производительности труда за счет внедрения бережливых технологий. Проект затрагивает разные сферы: промышленность, здравоохранение, образование, социальную защиту, государственное управление и сельское хозяйство.
На сегодняшний день в проекте принимают участие образовательные учреждения всех уровней — от детских садов до вузов. Всего формирование бережливой среды реализуется в 22 образовательных организациях.
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области планирует создать банк лучших практик и приступить к их масштабному тиражированию.
«Уже в сентябре мы планируем запустить семь учебных программ «Фабрика процессов» по формированию бережливого сознания», — отметил Глеб Никитин. По словам главы региона к 1 декабря 2018 года на базе «Нижегородского института развития образования» будет создан Центр по внедрению бережливых технологий в системе образования, основной задачей которого станет обучение и организационно-методическое обеспечение всех участников проекта.
«Наша задача — сделать проект более масштабным, охватить все образовательные организации», — подчеркнул представитель объединенного проектного офиса правительства Нижегородской области и госкорпорации «РОСАТОМ» Сергей Потуга.
По словам директора православной гимназии им. Александра Невского Людмилы Ивановой, «бережливые технологии — это прежде всего развитие бережливого мышления у детей».
«Именно дети, воспитанные в бережливости, потом смогут эффективно работать на крупных предприятиях, в бережливых школах, вузах, поликлиниках, быть хорошими специалистами в любой области», — подчеркнула директор.
Промежуточными итогами внедрения бережливых технологий Людмила Иванова назвала значительную экономию времени на подготовительную и отчетную работу педагогов, позволяя им больше внимания уделять образовательному процессу. Например, оформление одной книги в библиотеке сократилось с 24 до 7 минут, оформление отчетности библиотекаря с 180 до 16 минут, а подготовка отчетности учителя с 3-8 часов до 1 часа.