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Начались занятия в воскресной школе храма Всех Святых на Ленинградском проспекте
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Начались занятия в воскресной школе храма Всех Святых на Ленинградском проспекте 

Управа района Аэропорт города Москвы 17 сентября 2018
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В воскресной школе при храме Всех Святых на Соколе начались уроки. До мая здесь будут заниматься с детьми от пяти лет. Об этом рассказал духовник воскресной школы иерей Павел Соломатин.
— Также при храме действуют дискуссионный клуб для подростков, детский церковный хор, мальчики посещают занятия по пономарскому служению, — поделился Павел Соломатин.
Напомним, адрес храма Всех Святых на Соколе: Ленинградский проспект, дом 73а. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 157-27-05. (мю)
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