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Жители Хорошевки проверят свои знания в области экономики
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Жители Хорошевки проверят свои знания в области экономики 

Управа района Хорошевский города Москвы 17 сентября 2018
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В четверг, 4 октября, в России пройдет ежегодный экономический диктант. К участию приглашаются школьники и студенты, преподаватели и эксперты, общественные и государственные деятели, представители бизнеса и многие другие. Тема диктанта: «Сильная экономика — процветающая Россия!».
— Образовательная акция проводится во всех субъектах России. Она призвана определять и повышать уровень экономической грамотности населения, — отметили организаторы.
Все участники диктанта получат сертификаты. Те, кто наберет 80 баллов и более, будут приглашены к участию в финале всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки».
На территории Хорошевки площадку диктанта разместят на базе Финансового университета при Правительстве РФ, расположенного на Ленинградском проспекте, 49. В Малом зале диктант будут писать студенты высших учебных заведений, а также любые иные лица, а в Большом зале — школьники (учащиеся 9–11 классов).
Диктант начнется в 10.00.
Дополнительную информацию можно узнать на сайте https://diktant.org/. (ис)
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