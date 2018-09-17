Детям и подросткам расскажут про итальянскую школу в библиотеке имени Маргариты Рудомино

Во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино 23 сентября состоится познавательное занятие для детей, на котором им расскажут об истории и современном состоянии итальянской школы.

— На мероприятии ждут ребят от восьми лет. Занятие проведет специалист-итальянист Анна Тигай. Юные гости узнают много интересного и полезного о школьном образовании в этой стране и о жизни своих сверстников, — поделилась подробностями методист библиотеки Мария Пономаренко.

Маленьких гостей пригласили по адресу: Николоямская улица, дом 1. Познавательное мероприятие начнется в 12:00. Вход свободный.