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Детям и подросткам расскажут про итальянскую школу в библиотеке имени Маргариты Рудомино
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Детям и подросткам расскажут про итальянскую школу в библиотеке имени Маргариты Рудомино 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы + ещё 2 17 сентября 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино 23 сентября состоится познавательное занятие для детей, на котором им расскажут об истории и современном состоянии итальянской школы.
— На мероприятии ждут ребят от восьми лет. Занятие проведет специалист-итальянист Анна Тигай. Юные гости узнают много интересного и полезного о школьном образовании в этой стране и о жизни своих сверстников, — поделилась подробностями методист библиотеки Мария Пономаренко.
Маленьких гостей пригласили по адресу: Николоямская улица, дом 1. Познавательное мероприятие начнется в 12:00. Вход свободный.
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