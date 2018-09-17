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«Школа Перспектива» отпразднует четырехлетие 25 сентября
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«Школа Перспектива» отпразднует четырехлетие 25 сентября 

Управа района Молжаниновский города Москвы 17 сентября 2018
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В следующий вторник, 25 сентября, «Школа Перспектива» будет праздновать свой четвертый день рождения. В связи с этим для учащихся школы в преддверии праздника запустили конкурс видеороликов «Поздравляю, моя „Школа Перспектива!“.
— Снимайте ролики на любое видеоустройство хронометражем не более одной минуты, поздравьте свою родную школу с четырехлетием, — призвали в администрации школы.
Готовые работы принимают в 428-м кабинете корпуса „Б“ (Синявинская, 11Б) в телестудии ПерспективаTV. Конкурс продлится до 22 сентября включительно.
В день рождения будут озвучены итоги конкурса и вручены призы и подарки победителям и призерам. (ис)
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