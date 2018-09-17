Тренировка по эвакуации состоялась в школе №2073 в Вороновском

Фото: школа №2073

На территории школы №2073 поселения Вороновское прошло тренировочное занятие по эвакуации детей и сотрудников во время возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом стало известно 14 сентября.

Мероприятие провели сотрудники пожарно-спасательного отряда №302. Они организовали тренировки с выводом участников из учреждения на улицу.

Кроме того, специалисты сверили количество детей по спискам и в журнале посещаемости.

Профилактическое мероприятие провели без нарушений, в полном соответствии с требованиями, сообщили на официальном сайте школы №2073.