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Тренировка по эвакуации состоялась в школе №2073 в Вороновском
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Тренировка по эвакуации состоялась в школе №2073 в Вороновском 

Администрация поселения Вороновское 17 сентября 2018
Фото: школа №2073
На территории школы №2073 поселения Вороновское прошло тренировочное занятие по эвакуации детей и сотрудников во время возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом стало известно 14 сентября.
Мероприятие провели сотрудники пожарно-спасательного отряда №302. Они организовали тренировки с выводом участников из учреждения на улицу.
Кроме того, специалисты сверили количество детей по спискам и в журнале посещаемости.
Профилактическое мероприятие провели без нарушений, в полном соответствии с требованиями, сообщили на официальном сайте школы №2073.
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