До 26 ноября студенты могут бесплатно посетить галерею «Граунд Ходынка» 

Галерею «Граунд Ходынка» в Щукине студенты смогут посетить бесплатно.
— Московский многофункциональный культурный центр совместно с Департаментом культуры Москвы и МОСГОРТУР проводят городскую акцию «Студент в музее». Осенью студенты московских вузов смогут посетить лучшие музеи города бесплатно или на льготных условиях. Один флаер дает право одного прохода в один музей, участвующий в акции. Флаеры можно получить в своем университете, — рассказали в пресс-службе галереи.
Акция действует до 26 ноября. Галерея «Граунд Ходынка» находится по адресу: ул. Ирины Левченко, д. 2. Дополнительно по телефону: 8 (499) 198-76-84. (мо)