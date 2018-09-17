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До 26 ноября студенты могут бесплатно посетить галерею «Граунд Ходынка»
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До 26 ноября студенты могут бесплатно посетить галерею «Граунд Ходынка» 

Управа района Щукино 17 сентября 2018
Фото: Управа района Щукино
Галерею «Граунд Ходынка» в Щукине студенты смогут посетить бесплатно.
— Московский многофункциональный культурный центр совместно с Департаментом культуры Москвы и МОСГОРТУР проводят городскую акцию «Студент в музее». Осенью студенты московских вузов смогут посетить лучшие музеи города бесплатно или на льготных условиях. Один флаер дает право одного прохода в один музей, участвующий в акции. Флаеры можно получить в своем университете, — рассказали в пресс-службе галереи.
Акция действует до 26 ноября. Галерея «Граунд Ходынка» находится по адресу: ул. Ирины Левченко, д. 2. Дополнительно по телефону: 8 (499) 198-76-84. (мо)
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