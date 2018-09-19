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Обучающий семинар проведут сотрудники Психолого-педагогического университета
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Обучающий семинар проведут сотрудники Психолого-педагогического университета 

Управа района Мещанский города Москвы + ещё 3 19 часов назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В Московском государственном психолого-педагогическом университете 21 сентября пройдет обучающий научный семинар.
На мероприятии поговорят о теме создания комфортных условий для людей с ограниченными возможностями, желающих получить образование, сообщили на официальном сайте высшего учебного заведения.
В ходе семинара с речью выступят преподаватели МГППУ и проректор университета Светлана Алехина.
Принять участие во встрече пригласили сотрудников московских образовательных учреждений, которые занимаются данным вопросом..
Семинар начнется в 15:00 по адресу: улица Сретенка, дом 29.
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