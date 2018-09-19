Обучающий семинар проведут сотрудники Психолого-педагогического университета

В Московском государственном психолого-педагогическом университете 21 сентября пройдет обучающий научный семинар.

На мероприятии поговорят о теме создания комфортных условий для людей с ограниченными возможностями, желающих получить образование, сообщили на официальном сайте высшего учебного заведения.

В ходе семинара с речью выступят преподаватели МГППУ и проректор университета Светлана Алехина

Принять участие во встрече пригласили сотрудников московских образовательных учреждений, которые занимаются данным вопросом..

Семинар начнется в 15:00 по адресу: улица Сретенка, дом 29.