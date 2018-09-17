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Победители инженерной олимпиады получат «автоматом» 100 баллов по ЕГЭ
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Победители инженерной олимпиады получат «автоматом» 100 баллов по ЕГЭ 

ТАСС + ещё 1 17 сентября 2018
Фото: Новости РуФокс
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Победители и призеры всероссийской инженерной Олимпиады Национальной технологической инициативы (Олимпиада НТИ), прием заявок на участие в которой стартовал в понедельник, получат 100 баллов ЕГЭ при поступлении в ведущие инженерные вузы. Об этом сообщает проектный офис НТИ «Российская венчурная компания» (РВК).
"Стартовал прием заявок на участие во всероссийской инженерной Олимпиаде Национальной технологической инициативы 2018-2019 учебного года. Победители и призеры олимпиады смогут получить 100 баллов ЕГЭ при поступлении в ведущие инженерные вузы", — говорится в сообщении.
В Олимпиаде НТИ могут принять участие школьники 7-11 классов. Состязания будут проходить по одному из 19 профилей, связанных с развитием «рынков будущего», — беспилотным транспортом, интеллектуальной энергетикой, малой космонавтикой, нейро— и биотехнологиями, робототехникой и другими передовыми научными областями. Эти направления соответствуют отраслевым приоритетам НТИ — программы глобального технологического лидерства России к 2035 году.
"Олимпиада — это пространство, где старшеклассник узнает, как его школьные знания связаны с самыми интересными областями инженерии XXI века — от машинного обучения до редактирования генома, от нанотехнологий до беспилотного транспорта. В прошлом году в Олимпиаде приняли участие 20 тыс. школьников, в этом году мы рассчитываем привлечь как минимум в два раза больше участников", — сказал президент Ассоциации участников технологических кружков, секретарь Оргкомитета Олимпиады НТИ Алексей Федосеев, слова которого приводятся в сообщении.
Олимпиада НТИ проходит в три этапа. На первом заочном отборочном этапе школьники дистанционно решают задания по общеобразовательной программе. На втором этапе участники объединяются в команды для решения инженерно-конструкторских задач. В командных финалах участники должны будут разработать и продемонстрировать рабочую программу или сложный технологический продукт.
"В новом сезоне вместо единого очного финала состоятся несколько состязаний на 70 площадках по всей стране: в школах, вузах, технопарках и центрах молодежного инновационного творчества", — говорится в сообщении. Отмечается, что Олимпиада НТИ проводится РВК и Агентством стратегических инициатив в партнерстве с крупнейшими российскими университетами и технологическими компаниями с 2015 года.
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