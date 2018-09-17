Победители инженерной олимпиады получат «автоматом» 100 баллов по ЕГЭ

МОСКВА , 17 сентября. / ТАСС /. Победители и призеры всероссийской инженерной Олимпиады Национальной технологической инициативы (Олимпиада НТИ), прием заявок на участие в которой стартовал в понедельник, получат 100 баллов ЕГЭ при поступлении в ведущие инженерные вузы. Об этом сообщает проектный офис НТИ «Российская венчурная компания» (РВК).

"Стартовал прием заявок на участие во всероссийской инженерной Олимпиаде Национальной технологической инициативы 2018-2019 учебного года. Победители и призеры олимпиады смогут получить 100 баллов ЕГЭ при поступлении в ведущие инженерные вузы", — говорится в сообщении.

В Олимпиаде НТИ могут принять участие школьники 7-11 классов. Состязания будут проходить по одному из 19 профилей, связанных с развитием «рынков будущего», — беспилотным транспортом, интеллектуальной энергетикой, малой космонавтикой, нейро— и биотехнологиями, робототехникой и другими передовыми научными областями. Эти направления соответствуют отраслевым приоритетам НТИ — программы глобального технологического лидерства России к 2035 году.

"Олимпиада — это пространство, где старшеклассник узнает, как его школьные знания связаны с самыми интересными областями инженерии XXI века — от машинного обучения до редактирования генома, от нанотехнологий до беспилотного транспорта. В прошлом году в Олимпиаде приняли участие 20 тыс. школьников, в этом году мы рассчитываем привлечь как минимум в два раза больше участников", — сказал президент Ассоциации участников технологических кружков, секретарь Оргкомитета Олимпиады НТИ Алексей Федосеев , слова которого приводятся в сообщении.

Олимпиада НТИ проходит в три этапа. На первом заочном отборочном этапе школьники дистанционно решают задания по общеобразовательной программе. На втором этапе участники объединяются в команды для решения инженерно-конструкторских задач. В командных финалах участники должны будут разработать и продемонстрировать рабочую программу или сложный технологический продукт.