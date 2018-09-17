Судебные приставы помогли 9-летнему тюменцу добраться до школы

Вместо привычного автобуса от поселка до крыльца городской школы ребенка доставили судебные приставы.

Судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела по особым исполнительным производствам Тимирова Ильзана, в ходе выезда заметила одинокого плачущего ребенка с портфелем наперевес, направляющегося вдоль проезжей части в сторону города.

«Ученик третьего класса рассказал, что школьный автобус уехал без него: ребенок задержался дома и теперь ему предстоит преодолеть пешком около пяти километров, чтобы дойти до учебного заведения. Сотрудники доставили ученика в школу, где проводили малыша на занятия. Больше всего мальчик боялся опоздать на урок и быть подвергнутым санкциям в виде соответствующей «записи в дневнике», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

За несколько минут до начала урока счастливый ребенок забежал в класс, пообещав работникам Управления впредь не опаздывать на школьный автобус и не предпринимать попыток самостоятельно добраться до учебного заведения по опасному пути без сопровождения взрослых.