Серозный менингит «поймали» еще в одной екатеринбургской гимназии

В екатеринбургской гимназии №120 у одного из третьеклассников подозревают серозный менингит. Как сообщили «Уралинформбюро» в региональном управлении Роспотребнадзора, класс закрыт на карантин до 6 октября: дети будут учиться в одном кабинете.

Однако представитель ведомства Анна Ожиганова подчеркнула, что это нормальная сезонная ситуация и говорить о каком-либо всплеске болезни нельзя.

Следует напомнить, что на минувшей неделе в Екатеринбурге заболели серозным менингитом 13 учеников гимназии №5, еще у пятерых школьников из этого же учреждения подтвердились другие формы энтеровирусной инфекции. Также заболевание диагностировали у трех детей из школ №171, 167 и 52. Под подозрением — двое учеников СОШ №25.

Элитную «пятерку» временно закрыли, а ее ученики получают знания дистанционно. В остальных школах ввели карантин в отдельных классах.

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