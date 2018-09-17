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Серозный менингит «поймали» еще в одной екатеринбургской гимназии
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Серозный менингит «поймали» еще в одной екатеринбургской гимназии 

Уралинформбюро 17 сентября 2018
Фото: Уралинформбюро
В екатеринбургской гимназии №120 у одного из третьеклассников подозревают серозный менингит. Как сообщили «Уралинформбюро» в региональном управлении Роспотребнадзора, класс закрыт на карантин до 6 октября: дети будут учиться в одном кабинете.
Однако представитель ведомства Анна Ожиганова подчеркнула, что это нормальная сезонная ситуация и говорить о каком-либо всплеске болезни нельзя.
Следует напомнить, что на минувшей неделе в Екатеринбурге заболели серозным менингитом 13 учеников гимназии №5, еще у пятерых школьников из этого же учреждения подтвердились другие формы энтеровирусной инфекции. Также заболевание диагностировали у трех детей из школ №171, 167 и 52. Под подозрением — двое учеников СОШ №25.
Элитную «пятерку» временно закрыли, а ее ученики получают знания дистанционно. В остальных школах ввели карантин в отдельных классах.
Ранее по теме: Власти Екатеринбурга похвастались ситуацией с менингитом С учеников одной из школ Екатеринбурга сняли подозрение на менингит Менингит атакует: случаи зафиксированы в четырех школах Екатеринбурга
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