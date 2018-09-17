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Павел Креков: «Сотрудничество с Фондом Э. Шёка способствует кросс-культурному диалогу»
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Павел Креков: «Сотрудничество с Фондом Э. Шёка способствует кросс-культурному диалогу» 

Информационный портал Свердловской области 17 сентября 2018
Заместитель губернатора Павел Креков подчеркнул важность сотрудничества Свердловской области с немецким Фондом Эберхарда Шёка по обмену опытом в сфере профессионального образования. В ходе встречи сторон, которая состоялась 17 сентября, были подведены итоги 20-летней совместной работы и обсуждены дальнейшие планы.
Напомним, что на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства совместно с Фондом Эберхарда Шека реализованы три инновационных образовательных проекта. Их общая цель — изменение уровня подготовки специалистов в системе профессионального образования Свердловской области до сопоставимого с европейским. Первые два проекта были направлены на модернизацию подготовки специалистов для строительной отрасли Свердловской области и Российской Федерации, задача третьего проекта состояла во введении новых программ подготовки специалистов по направлениям «Окраска автомобилей» и «Кузовной ремонт».
«Система образования в Свердловской области ориентирована на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, обновление образовательных программ, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности. Учитывая это, я хочу особо подчеркнуть гуманитарное значение нашего сотрудничества, которое позволяет укрепить связи между Свердловской областью и Федеральной землей Баден–Вюртемберг, способствует кросс-культурному диалогу. Благодарю немецкую сторону за активную позицию по вопросам сотрудничества в сфере образования, выражаю надежду на продолжение наших контактов и расширение дальнейшего взаимодействия в реализации новых проектов», — отметил Павел Креков.
По словам председателя правления Фонда Эберхарда Шёка Симоне Шёк, большое значение имеет то, что в ходе сотрудничества осуществляется обмен опытом и знаниями и среди преподавательского состава, и среди студентов.
«Самый главный результат и показатель эффективности нашей работы — это успешное трудоустройство и востребованность выпускников колледжа. Могу сказать, что сто процентов, завершивших обучение в этом образовательном учреждении востребованы во всех направлениях — от кровельщика до мастера кузовного ремонта и покраски автомобилей», — сказал министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, подчеркнув, что наработанный опыт Уральского колледжа технологий и предпринимательства в области дуального образования используется во всех техникумах и колледжах Свердловской области.
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