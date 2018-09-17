Воскресная школа при храме в Коптеве проводит набор на занятия

Духовно-образовательный центр при храме святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве приглашает на занятия в воскресную школу.

«Принимаются дети в возрасте от 7 до 12 лет, а также взрослые. Занятия будут проходить по субботам с 12.00 до 14.20», — сообщается на сайте храма.

Отмечается, что записаться в воскресную школу можно в церковной лавке, за свечным ящиком в храме или по электронной почте miha_m@inbox.ru.

Справки по телефону: 8 (985) 640-70-17.

Адрес храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве: улица Большая Академическая, 33. (мю)