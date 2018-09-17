Волгоградские студенты примут участие в окружном форуме в Ростове

В молодежном форуме Южного федерального округа «Ростов-2018. Время возможностей» примут участие 50 студентов волгоградского аграрного университета.

По данным пресс-службы областного комитета молодежной политики, форум состоится по нескольким направлениям: «Спорт», «Культура и творчество», «Патриоты России», «Студенческие отряды», «Общественные и политические лидеры», «Молодые бизнесмены и работающая молодежь» и «Добровольцы России».

Волгоградцы представят 14 проектов, среди которых работы по растениеводству, животноводству, экологии, робототехнике, а также молодежный форум «Разработки и инновации молодых исследователей», школа социальной мобильности сельской молодежи, развитие пожарного добровольчества.

Напомним, в прошлом году студенты волгоградского аграрного вуза получили два гранта по 100000 рублей на организацию работы гончарной мастерской и проведение регионального агроэкологического форума «Наука молодых».