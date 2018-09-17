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Волгоградские студенты примут участие в окружном форуме в Ростове
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Волгоградские студенты примут участие в окружном форуме в Ростове 

АиФ Волгоград 17 сентября 2018
Фото: АиФ Волгоград
В молодежном форуме Южного федерального округа «Ростов-2018. Время возможностей» примут участие 50 студентов волгоградского аграрного университета.
По данным пресс-службы областного комитета молодежной политики, форум состоится по нескольким направлениям: «Спорт», «Культура и творчество», «Патриоты России», «Студенческие отряды», «Общественные и политические лидеры», «Молодые бизнесмены и работающая молодежь» и «Добровольцы России».
Волгоградцы представят 14 проектов, среди которых работы по растениеводству, животноводству, экологии, робототехнике, а также молодежный форум «Разработки и инновации молодых исследователей», школа социальной мобильности сельской молодежи, развитие пожарного добровольчества.
Напомним, в прошлом году студенты волгоградского аграрного вуза получили два гранта по 100000 рублей на организацию работы гончарной мастерской и проведение регионального агроэкологического форума «Наука молодых».
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