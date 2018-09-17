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Авиационный техникум им. В. Казакова в Жуковском получил помещения для обучения студентов
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Авиационный техникум им. В. Казакова в Жуковском получил помещения для обучения студентов 

Агентство «Москва» + ещё 1 17 сентября 2018
Фото: MosDay.ru
Авиационный техникум им. В. А. Казакова в Жуковском получил от министерства имущественных отношения Московской области помещения для обучения студентов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Нежилые помещения площадью 3 тыс. 55 кв. м в Жуковском были предоставлены в пользование государственному бюджетному профессиональному учреждению Московской области «Авиационный техникум им. В. Казакова». По обращению Авиационного техникума им. В. Казакова и министерства образования области Минмособлимуществом была проведена работа по передаче помещений из федеральной собственности в областную для последующего закрепления за образовательным учреждением», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что передача помещений в областную собственность позволит техникуму облегчить организацию образовательной деятельности, а также провести их ремонт. Авиационный техникум им. В. Казакова расположен в наукограде Жуковский в здании на ул. Кирова (д. 3, корп. 4) и работает с 1945 г. Техникум готовит кадры для наукоемких, высокотехнологичных, социально значимых производств, научно-исследовательских институтов, опытных конструкторских бюро, предприятий авиакосмической и радиоэлектронной промышленности по пяти специальностям: производство летательных аппаратов, авиационные приборы и комплексы, радиоаппаратостроение, компьютерные системы и комплексы, экономика и бухгалтерский учёт. За время работы техникум выпустил боле 25 тыс. специалистов.
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