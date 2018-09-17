Проезд в автобусах Батайска подорожает на этой неделе

С 20 сентября жителей Батайска ожидает повышение платы за проезд в городских автобусах, об этом сообщает администрация города. Стоимость проезда теперь составит 21 рубль, соответственно подорожают и проездные билеты.

Месячный проездной обойдется батайчанам в 940 рублей для граждан, 1580 рублей — для организаций и предприятий, 600 рублей заплатят студенты высших учебных заведений, учащихся средних специальных учебных заведений и 370 рублей в месяц потратят на проезд учащиеся общеобразовательных школ в течение учебного года.