Ещё
Дети из Бабушкинского приняли участие в проекте «Усадьбы Москвы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дети из Бабушкинского приняли участие в проекте «Усадьбы Москвы» 

Управа района Бабушкинский + ещё 1 17 сентября 2018
Фото: Управа района Бабушкинский
В дошкольных группах школы № 1095 стартовал проект «Усадьбы Москвы». Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
«Вместе с Императрицей Екатериной ребята совершили интерактивное путешествие в усадьбы Царицыно, Коломенское, Останкино и Алтуфьево. Юные путешественники продемонстрировали умение конструировать дворцы, флигели, колоннады, восхитили чтением стихов и стремлением составлять из разных составляющих композиции усадеб», — говорится в сообщении.
Напомним, что в школе № 1095 регулярно проходят тематические фестивали и праздники. (ис)
Управа района Бабушкинский: последние новости
В подразделении школы № 1095 провели экологическую прогулку Дети из Бабушкинского приняли участие в «Субботе активиста» Школа № 281 объявила набор детей в группу «Школа будущего первоклассника»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20380
«Придется публично отдуваться»: Израиль о сбитом Ил-2022
Раскрыт секрет недоласканных женщин9
Стал известен ответ Путина Нетаньяху639
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна37
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение