Дети из Бабушкинского приняли участие в проекте «Усадьбы Москвы»

В дошкольных группах школы № 1095 стартовал проект «Усадьбы Москвы». Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.

«Вместе с Императрицей Екатериной ребята совершили интерактивное путешествие в усадьбы Царицыно, Коломенское, Останкино и Алтуфьево. Юные путешественники продемонстрировали умение конструировать дворцы, флигели, колоннады, восхитили чтением стихов и стремлением составлять из разных составляющих композиции усадеб», — говорится в сообщении.

Напомним, что в школе № 1095 регулярно проходят тематические фестивали и праздники. (ис)