Посещать уроки технологии в КЖГТ начали богородские школьники

В колледже железнодорожного и городского транспорта юных жителей Богородского ждет увлекательное путешествие в страну 3D графики.

Свыше 100 ребят из школ №386 и №362 района Богородское на минувшей неделе приступили к занятиям по предмету «Уроки технологии». Преподавателем у школьников стал педагог колледжа Е. В. Левандовский.

Как сообщили в колледже железнодорожного и городского транспорта, ребят ждет увлекательное путешествие в страну 3D графики. Полученные знания и умения пригодятся им не только в их будущей профессиональной деятельности, но и в быту.

Стоит отметить, что по окончании курса обучения каждый школьник получит личный сертификат.