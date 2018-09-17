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Посещать уроки технологии в КЖГТ начали богородские школьники
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Посещать уроки технологии в КЖГТ начали богородские школьники 

Официальный сайт управы района Богородское 17 сентября 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В колледже железнодорожного и городского транспорта юных жителей Богородского ждет увлекательное путешествие в страну 3D графики.
Свыше 100 ребят из школ №386 и №362 района Богородское на минувшей неделе приступили к занятиям по предмету «Уроки технологии». Преподавателем у школьников стал педагог колледжа Е. В. Левандовский.
Как сообщили в колледже железнодорожного и городского транспорта, ребят ждет увлекательное путешествие в страну 3D графики. Полученные знания и умения пригодятся им не только в их будущей профессиональной деятельности, но и в быту.
Стоит отметить, что по окончании курса обучения каждый школьник получит личный сертификат.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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