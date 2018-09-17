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Школьники из Рязанского района посетили выставку «Навигатор поступления»
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Школьники из Рязанского района посетили выставку «Навигатор поступления» 

Управа Рязанского района 17 сентября 2018
Фото: Управа Рязанского района
Воспитанники школы № 2090 имени Паперника, которая находится в Рязанском районе, посетили образовательную выставку «Навигатор поступления». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Учащиеся 11 класса «А» посетили образовательную выставку «Навигатор поступления», на которой собрались лучшие вузы России и мира. Ребят ждали уникальные мастер-классы и лекции по ЕГЭ, по поступлению на бюджет и выбору профессии, индивидуальная консультация с экспертами по поступлению, — отметил сотрудник школы.
Напомним, что школа № 2090 находится по адресу Зеленодольская улица, дом 7, корпус 4. (ео)
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