Школьники из Рязанского района посетили выставку «Навигатор поступления»

Воспитанники школы № 2090 имени Паперника, которая находится в Рязанском районе, посетили образовательную выставку «Навигатор поступления». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Учащиеся 11 класса «А» посетили образовательную выставку «Навигатор поступления», на которой собрались лучшие вузы России и мира. Ребят ждали уникальные мастер-классы и лекции по ЕГЭ, по поступлению на бюджет и выбору профессии, индивидуальная консультация с экспертами по поступлению, — отметил сотрудник школы.

Напомним, что школа № 2090 находится по адресу Зеленодольская улица, дом 7, корпус 4. (ео)