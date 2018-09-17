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Владимирским студентам повысили размер стипендии
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Владимирским студентам повысили размер стипендии 

АиФ Владимир 17 сентября 2018
Фото: АиФ Владимир
С 1 сентября в опорном университете Владимирской области проиндексировали размер стипендий.
Теперь студенты, получающие высшее образование (бакалавриат и специалитет), будут получать 1752 рубля в месяц — примерно на 100 рублей больше, чем годом ранее. Те, кто учится на «хорошо» и «отлично», получат 2190 рублей, круглых отличников ждет стипендия в 2628 рублей. Таким же станет и размер социальной стипендии.
Для студентов, получающих среднее профессиональное образование:
государственная академическая стипендия — 640 рублей;государственная академическая стипендия на «хорошо» и «отлично» — 800 рублей;государственная академическая стипендия на «отлично» и социальная стипендия — 960 рублей.
Для магистрантов ВлГУ:
государственная академическая стипендия — 2182 рубля;государственная академическая стипендия на «хорошо» и «отлично» — 2728 рублей;государственная академическая стипендия на «отлично» — 3273 рубля.
Для аспирантов ВлГУ стипендия также была увеличена: обучающиеся по техническим и естественным отраслям наук будут получать 8577 рублей; по гуманитарным отраслям наук — 5846 рублей.
Первокурсники, поступившие в ВлГУ по бюджету и набравшие по итогам трёх вступительных испытаний (ЕГЭ) 240 и более баллов, будут получать стипендию в размере 5000 рублей. Размер стипендии студентов, поступивших на бюджетные места в Колледж инновационных технологий и предпринимательства ВлГУ на базе аттестата об основном общем образовании с отличием, составит 2000 рублей. При условии сдачи сессии на «отлично» размер двух этих стипендий сохранится.
Первокурсникам ВлГУ бюджетной формы, выбравшим направление «Педагогическое образование» по профилю «Физика. Математика», установлена стипендия в размере 3500 рублей. Она не изменится при условии сдачи сессии на «хорошо» и «отлично».
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