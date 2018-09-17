За три года количество отрядов Российского движения школьников в Свердловской области увеличилось в 10 раз

Количество пилотных школ, на базе которых образованы отряды Российского движения школьников, увеличилось в 10 раз с 2016-2017 учебного года. Итоги деятельности Свердловского регионального отделения Российского движения школьников были подведены на областном семинар-совещании педагогов, реализующих деятельность РДШ.

В рамках совещания выступили екатеринбургский лайф-коуч Иван Возмилов, который рассказал о важности развития лидерских качеств у подрастающего поколения и необходимости создания и реализации социальных проектов в молодёжной среде, начальник центра социально-педагогических проектов Дворца Молодёжи Елена Больных, которая отметила, что дети, становясь активистами Российского движения школьников, могут не только учиться, но и развиваться в личностном плане, а также педагог-организатор Дворца Молодёжи Наталья Лытина, которая презентовала проект «Уральская академия лидерства», который реализуется на базе Дворца и направлен на развитие лидерских качеств у подростков Свердловской области.

Все участники встречи также подчеркнули высокий интерес детей к РДШ.

«В 2016-2017 учебном году в Свердловской области насчитывалось десять пилотных школ, на базе которых действовали отряда РДШ. На сегодняшний день таких отрядов уже более ста», — рассказала председатель Свердловского регионального отделения Российского движения школьников Наталья Ермаченко.

Она также рассказала о планах на текущий учебный год.

Отметим, сегодня Российское движение школьников активно развивается и муниципалитетах Свердловской области.

«В 2016 году приказом Управления образования Лесного была создана рабочая группа по развитию РДШ в нашем городе. На данный момент у нас около 70 классов, погруженных в деятельность РДШ (3,4,5 классы). Это почти 1800 детей», — рассказала педагог Центра детского творчества, муниципальный координатор РДШ в Лесном Татьяна Сивкова.

Помимо Лесного, активистами движения РДШ в Свердловской области являются такие муниципалитеты как Артёмовский, Березовский, Карпинск, Красноуфимск, Кушва, Нижний Тагил, Ревда, рабочие поселки Арти и Верх-Нейвинский, поселки городского типа Пышма и Шаля, поселок Бобровский. Лучшей пилотной площадкой региона в 2016 году признана школа № 61 Нижнего Тагила, а в 2017 году — МАОУ СОШ №13 поселка Бобровский (Сысертский район).

Напомним, Российской движение школьников было создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 и уже 1 сентября 2016 начало свою работу в 85 субъектах Российской Федерации. Деятельность организации целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. РДШ позволяет участникам работать по четырем направлениям — «Личностное развитие», «Военно-патриотическое направление», «Гражданская активность» и «Информационно-медийное направление».