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В Совете Федерации предложили ввести «паспорта таланта» для школьников
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В Совете Федерации предложили ввести «паспорта таланта» для школьников 

Агентство «Москва» 17 сентября 2018
Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ираида Тихонова предложила выдавать школьникам «паспорта таланта». Документ помог бы выпускникам сориентироваться в выборе будущей профессии, сообщила сенатор Агентству городских новостей «Москва».
«Ребенку нужно определиться с профессией в школе, необходимо понять, к чему он тянется.
В школьном возрасте дети часто заканчивают 9-11 класс и не знают, куда дальше поступать. Любой ребенок талантлив, определить его потенциал должны психологи, предметники. Это большая кропотливая работа», — считает сенатор.
По словам И. Тихоновой, помочь школьникам в выборе будущей профессии помогли бы также уроки по профессиональной ориентации. «Профориентация — хорошая вещь, но сейчас этого нет. Школьники имели возможность сходить на заводы, фабрики, комбинаты, попасть в медицинские учреждения. Надо бы к этому опять возвращаться», — рассказала сенатор.
Ранее в пресс-службе кафедры инженерной кибернетики Национального исследовательского технологического университета МИСиС сообщили, что с начала учебного года студенты вуза начнут получать «паспорта таланта». В сообщении отмечается, что документ позволит справиться с проблемой набора новых сотрудников из выпускников вуза с помощью точных и объективных данных о способностях и профессиональных возможностях потенциальных кандидатов. «Паспорта таланта» будут утверждаться известными участниками рынка. В документе отметят успеваемость выпускника, показатели готовности работать на предприятиях определенного уровня, востребованность, умение работать в коллективе, креативность и нестандартность мышления, нацеленность на достижения поставленных целей, общего развития. В пресс-службе вуза уточнили, что участие в проекте добровольное.
И. Тихонова положительно оценила идею с введением «паспортов таланта» в вузе, однако отметила, что тут важна компетентность работодателя, составляющего характеристику на студента. «Учащемуся нужен, в первую очередь, наставник, который влюблен в профессию. Также важно, чтобы работодатель давал истинную картину работы студента», — заключила сенатор.
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