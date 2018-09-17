ЕР проверила, в каких условиях обучаются в автошколах России

Партпроект «Единой России» «Безопасные дороги» провел мониторинг автошкол на соответствие лицензионным требованиям. Как показало исследование, из 569 автошкол требованиям соответствуют 97,5%.

Автошколы, которые не соответствуют лицензионным требованиям обнаружены в Тюменской области, Тыве, Пермском крае, Кировской области, в Кабардино-Балкарии и в Астраханской области.

Отмечается, что в процессе мониторинга учитывались также материальнло— технические условия, в том числе территория для практических занятий, давалась оценка уровню преподавания. Учителя автошкол должны иметь высшее профессиональное образование либо среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения.

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