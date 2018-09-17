За хорошую учёбу можно получить гироскутер

фото Михаил Мойсеянчик

Владимирская социальная акция «Лучший ученик» станет ежегодной. Об этом сегодня заявили организаторы мероприятия. В прошлом году акция во Владимире вызвала небывалый ажиотаж, а завершилась она на День пряника на Соборной площади. Больше 1200 школьников соревновались за звание «Лучшего ученика» и многие из них получили ценные подарки.

На достигнутом организаторы останавливаться не собираются и решили в этом году провести конкурс ещё лучше и масштабнее. «В этом году максимально усовершенствовали акцию и сделали её наиболее привлекательной для учеников, учителей и родителей. В этот раз будет и новшество — не только лучший ученик сможет посетить различные интерактивные мероприятия во владимирских музеях, но и целый класс», — говорит Ирина Жеребкина, гендиректор «Музея пряника и идейный вдохновитель проекта.

К слову стартовала акция с 1 сентября, а чтобы принять в ней участие, то необходимо пройти регистрацию на страничке организаторов музейпряника.рф/Это необходимо сделать до 30 сентября.

Призы останутся теми же (а к ним добавятся новые) — посещение большого количества интерактивных музеев города и площадок от партнёров конкурса. Проект, по словам организаторов, рассчитан на стимулирование у детей стремления к учёбе, знаниям, общественной активности, русской культуре, традициям, любви к людям и своей стране.

»Проект проводится при поддержке Управления образования, Управления культуры и туризма администрации города Владимира. Мы охватим первые и четвёртые классы всех школ Владимира, а ещё к нам присоединились школы Радужного. Больше 320 классов мы собираемся охватить. Суть в чём — по итогам каждой четверти в каждом классе выбирается лучший ученик. Эти дети бесплатно посещают интерактивные проекты нашего города», — говорит Анна Чупахова, бренд-менеджер «Музея пряника» и соорганизатор конкурса.

Самое главное, чтобы классный руководитель зарегистрировал свой класс в акции. Далее в течение недели после окончания каждой четверти учителя должны будут предоставить данные о лучшем ученике своего класса. Звание лучшего присуждается классным руководителем по совокупности результатов стремления к учёбе, знаниям, общественной активности, добрым делам.

Для победы в номинации «Лучший класс» в начале каждой четверти классному руководителю будут присылать некое задание, которое необходимо будет выполнить учащимся класса. Конечно, помогать детям не возбраняется, говорят организаторы. Кроме того, сами классные руководители поборются за ценный приз, приготовленный организаторами.

Масштабное подведение итогов акции состоится на День пряника, 1 июля 2019 года. Там наградят лучший класс, лучшего ученика, лучшего классного руководителя, а также разыграют множество ценных призов от партнёров, включая велосипед, гироскутер и семейную поездку в Казань..