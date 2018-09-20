Назвавшая детей «тупыми» учительница объяснила свои слова

Назвавшая детей «бедными и тупыми» учительница объяснила свои слова

Учительница музыки, которая в ходе воспитательной беседы с детьми назвала их "тупыми" и "убогими", извинилась, а свои слова объяснила тем, что имела в виду духовную бедность, сообщает в четверг аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге

Ранее городская прокуратура инициировала проверку в связи с появлением в соцсетях видео, на котором учительница музыки в одной из школ Пушкинского района называет учеников "бедными и тупыми". До этого в соцсетях появилось видео, на котором учительница сетует на отсутствие дисциплины в "бедняцких школах", называет учеников "убогими", "бедными во всех отношениях" и "тупыми", поскольку они не понимают целей посещения школы "своим узким умишком".

Как уточняет аппарат детского омбудсмена, инцидент произошел на уроке музыки в 6-м классе. По информации ведомства по защите прав детей, один из учеников сделал запись речи педагога, показал видео родителям и выложил его в интернет.

"В тот же день в школе состоялось собрание, на котором учитель музыки извинилась за свои слова, и объяснила, что имела в виду духовную бедность — невежество и черствость. Часть родителей не приняли извинения, другая встала на её защиту", — говорится в сообщении.

По данным аппарата детского омбудсмена, районная прокуратура по итогам проверки внесла представление директору школы и поставила вопрос о привлечении виновных к ответственности.