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Сто лет исполнилось университету МИСиС
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Сто лет исполнилось университету МИСиС 

Управа района Якиманка + ещё 3 14 часов назад
Фото: Управа района Якиманка
В Парке Горького 15 сентября состоялось празднование столетия Национального исследовательского университета «МИСиС».
В гуляниях приняли участия студенты и выпускники образовательного учреждения разных лет.
Присутствующие смогли сделать памятные фотографии на специальной площадке и разместить их в социальных сетях. Авторам самых популярных снимков вручили памятные призы.
Помимо этого, для гостей организовали мастер-классы по складыванию гигантских оригами.
А все желающие станцевали на «Беззвучной дискотеке» и приняли участие в театрализованном шествии студентов, рассказали на официальной странице университета в социальных сетях.
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