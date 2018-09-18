Сто лет исполнилось университету МИСиС

В Парке Горького 15 сентября состоялось празднование столетия Национального исследовательского университета «МИСиС».

В гуляниях приняли участия студенты и выпускники образовательного учреждения разных лет.

Присутствующие смогли сделать памятные фотографии на специальной площадке и разместить их в социальных сетях. Авторам самых популярных снимков вручили памятные призы.

Помимо этого, для гостей организовали мастер-классы по складыванию гигантских оригами.

А все желающие станцевали на «Беззвучной дискотеке» и приняли участие в театрализованном шествии студентов, рассказали на официальной странице университета в социальных сетях.