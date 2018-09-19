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В Новой Москве построят школу на 1,1 тыс. мест
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В Новой Москве построят школу на 1,1 тыс. мест 

Rambler News Service + ещё 2 17 часов назад
Фото: Новые Округа
В Саларьево в Новой Москве будет построена общеобразовательная школа на 1150 мест, [пишет] (https://vm.ru/news/538061.html) «Вечерняя Москва».
Здание школы будет разноуровневым и состоять из 3-4 этажей, в школе создадут 46 классов. Помимо обычных кабинетов, в ней разместят медицинский, спортивный и административно-хозяйственные блоки, зоны для свободного творчества, общего доступа и столовую.
«По поручению мэра Сергея Собянина комитет особое внимание уделяет качеству строительства социально значимых объектов. Регулярные проверки будут проводиться и на этой стройке», — рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Во дворе школы будет размещена площадка для проведения уроков на свежем воздухе, соревнований, праздников, конкурсов и спортивных соревнований. Сдать школу планируется в июле 2020 года.
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