Учащиеся медицинского класса побывали в Государственном Биологическом музее имени К. А. Тимирязева

Восьмой класс «К» медицинского направления и их классный руководитель М. А. Лазарева воспользовались программой бесплатного посещения музеев. Об этом сообщается на сайте школы № 1354.

Они побывали в Государственном Биологическом музее имени К. А. Тимирязева, где прослушали интерактивную лекцию по теме «Высшая нервная деятельность». Лекция проходила в форме диалога, и ребятам надо было отвечать на различные вопросы, выходящие за рамки курса школьной биологии. И они справились с этим блестяще, заслужив похвалу сотрудников музея. Несмотря на то, что лекция была долгой, уходить из музея никто не хотел. Марина Александровна и сама была захвачена темой, получив огромное удовольствие от работы своих питомцев. Ребята надеются, что эта лекция будет не последней.