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Глава Рособрнадзора рекомендовал школам не запугивать родителей
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Глава Рособрнадзора рекомендовал школам не запугивать родителей 

Letidor.ru 17 сентября 2018
Фото: Letidor.ru
Сергей Кравцов призвал не пугать родителей Всероссийскими проверочными работами.
В этом году Всероссийские проверочные работы в обязательном порядке напишут школьники в 4,5,6 классах, а 7 и 8 классы — смогут пройти тестирование на добровольной основе. В связи с этим во время родительского собрания, на котором присутствовал глаза Роспотребнадзора Сергей Кравцов была затронута эта тема. По словам родителей, многие учебные заведения пугают их санкциями за плохо написанную работу и даже грозятся оставить детей на второй год. По словам главы ведомства, никаких подобных инициатив от Рособрнадзора школам не поступало.
Проверочные работы — это объективный инструмент для того, чтобы выявить проблемы и пробелы в освоении программы. Да, есть школы, которые показывают необъективные результаты ВПР. Что это значит? Что детям поставили пятерки, но пробелы, которые есть, так и остались не выявлены. Мы не применяем к таким школам административные меры, но максимально публично освещаем проблему,
— сообщает «Российская газета», ссылаясь на слова Кравцова.
За последние три года школьники написали более 33 миллионов проверочных работ. За 2018 год ВПР провели 40,5 тысячи школ. К слову, в конце лета стало известно, что более трех тысяч школ завысили результаты проверочных работ. Среди образовательных учреждений — 35 московских школ и 73 из Санкт-Петербурга. При этом в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что показатели этого года ниже, чем были в прошлом. Но 850 школ попали в список уже во второй раз.
Фото: shutterstock.com
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