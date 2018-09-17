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Участники проекта «Командообразование» школы № 1534 учились жить дружно
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Участники проекта «Командообразование» школы № 1534 учились жить дружно 

Твоя Газета 17 сентября 2018
Фото: Твоя Газета
На днях учащиеся 5— х классов учебного корпуса 3 школы № 1534, педагоги и родители провели общий сбор в рамках ежегодного проекта «Командообразование», девизом которого являются слова кота Леопольда «Давайте жить дружно!»
В актовом зале состоялось торжественное приветствие участников проекта, затем ребята каждого класса выбрали название и девиз своей команды и получили маршрутный лист для веселого путешествия по игровым станциям.
Вместе с классными руководителями классы преодолевали символический «переход» по мосту Дружбы, участвовали в постановке «Театра эмоций», размышляли о качествах настоящего друга на станции «Дерево Дружбы», дарили друг другу улыбки на станции «Карусель интересов», играли в командные игры с мячом на станции «Включи внимание», а также создавали всем классом символ своей команды. Ребята с увлечением общались, с интересом слушали педагогов и взаимодействовали с ними.
От лица родителей учащихся 5»Е» благодарность администрации и всем принимавшим участие в проекте педагогам школы № 1534 выразила Ирина Ковлак, отметив, что «на проекте „Командообразование“ ребята не только весело играли в команде, но и сделали важный шаг в формировании классного коллектива».
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