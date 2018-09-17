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Домовой рассказал школьникам Нижних Серег о голубом топливе
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Домовой рассказал школьникам Нижних Серег о голубом топливе 

Уралинформбюро + ещё 1 17 сентября 2018
Фото: Уралинформбюро
В школах №1 и №2 города Нижние Серги прошли уроки газовой безопасности. Ученики пятых классов узнали, как добывают и доставляют природный газ в дома. Акцент в образовательной программе сделан на правилах пользования газовыми приборами и действиях при запахе газа.
"Теперь я знаю, куда звонить, если почувствовал запах газа — 104 с мобильного телефона. А еще, что нельзя спать около плиты и заклеивать вентиляцию", — наперебой рассказывают школьники.
Теоретические знания были закреплены на викторине, а после занятия пятиклашек на школьном дворе ждал сюрприз. На аварийной газовой машине к ребятам приехал домовой.
Сказочный персонаж при поддержке реальных газовиков показал детям, чем укомплектован спецавтомобиль, помог примерить противогаз и научил пользоваться огнетушителем.
Образовательная работа в школах Свердловской области ведется холдингом «ГАЗЭКС» не первый год. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании, в 2017 году в проекте профилактики газовой безопасности приняло участие порядка 1 000 юных уральцев, в текущем году их количество превысит 2 000.
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