Домовой рассказал школьникам Нижних Серег о голубом топливе

В школах №1 и №2 города Нижние Серги прошли уроки газовой безопасности. Ученики пятых классов узнали, как добывают и доставляют природный газ в дома. Акцент в образовательной программе сделан на правилах пользования газовыми приборами и действиях при запахе газа.

"Теперь я знаю, куда звонить, если почувствовал запах газа — 104 с мобильного телефона. А еще, что нельзя спать около плиты и заклеивать вентиляцию", — наперебой рассказывают школьники.

Теоретические знания были закреплены на викторине, а после занятия пятиклашек на школьном дворе ждал сюрприз. На аварийной газовой машине к ребятам приехал домовой.

Сказочный персонаж при поддержке реальных газовиков показал детям, чем укомплектован спецавтомобиль, помог примерить противогаз и научил пользоваться огнетушителем.

Образовательная работа в школах Свердловской области ведется холдингом «ГАЗЭКС» не первый год. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании, в 2017 году в проекте профилактики газовой безопасности приняло участие порядка 1 000 юных уральцев, в текущем году их количество превысит 2 000.